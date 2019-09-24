شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستفسر من الفيفا عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.
قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت .
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