4 لاعبين رفعوا شعار سنة أولى قمة...

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جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365" الـ 4 لاعبين الذين سجلوا الظهور الأول مع الأهلى و الزمالك فى الدورى بالتقرير التالى ، حيث شهدت إنطلاقة مباريات القطبين " الأهلى و الزمالك " فى الدورى للموسم الجديد 2019 / 2020 ظهور 4 لاعبين فى قائمة كلا الفريقين للمرة الأولى فى الدورى سواء بقميص الأبيض أو الأحمر .

و لعب الزمالك أمام الإتحاد السكندرى و سجل هدفا عن طريق مصطفى محمد ليحصد أول ثلاث نقاط فى الدورى ، بينما افز الأهلى على سموحة بهدف لرمضان صبحى .

محمد مجدى قفشة

سجل محمد مجدى قفشة الظهور الأول بقميص الأهلى فى الدورى بعدما شارك فى السوبر الأخير أمام الزمالك ليحصد أول ألقابه مع الأحمر و خاض أولى لقااءت دورى أبطال أفريقيا مؤخرا أمام كانو سبورت بطل غينيا بعدما إنضم لصفوف القلعة الحمراء قادما من بيراميدز فى الإنتقالات الصيفية .

محمد عواد

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كما ظهر محمد عواد حارس الأبيض القادم من الإسماعيلى للمرة الأولى بقميص الزمالك أمام الإتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز للدفاع عن عرين القلعة البيضاء ليحافظ على شباكة نظيفة فى إنطلاق المسابقة .

محمد أوناجم

بينما ظهر أيضا للمرة الأولى بقميص الزمالك فى الدورى أمام زعيم الثغر المغربى محمد أوناجم لاعب الوسط صاحب المهارات ، حيث إنضم لصفوف الأبيض فى الانتقالات الصيفية الأخيرة .

إمام عاشور

فيما ظهر إمام عاشور القادم من غزل المحلة أيضا بقميص الأبيض أمام الإتحاد السكندرى و شارك أساسيا فى خط وسط الهجوم منذ بداية اللقاء فى ظل إقتناع الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو بإمكانياته .