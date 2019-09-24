شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلي يطمئن على بعثة الدراويش بتونس هاتفيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، إتصالًا هاتفيًا بالمستشار محمد الكليه رئيس البعثة، للإطمئنان على أعضاء الفريق بعد الوصول لتونس.

وتوجهت بعثة الفريق الأول للنادى، فجر الثلاثاء إلى تونس الخضراء إستعدادًا لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى ضمن منافسات جولة الإياب بدور الــ32 لبطولة كأس العرب.

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ووصل الإسماعيلى مقر الاقامة بعد رحلة سفر امتدت لما يربو عن 6 ساعات وسط علامات الارهاق على أعضاء البعثة.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الليبى الجمعة المقبل، باستاد مصطفى بن جنات فى مدينة المنستير نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا.