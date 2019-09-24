شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر غياب مدرب الزمالك عن المباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دارت تساؤلات عديدة حول غياب أحد أعضاء الجهاز الفنى للزمالك، عن المباريات وعدم جلوسه على دكة البدلاء بجوار المدير الفنى الصربى ميتشو، رغم ظهوره الدائم فى تدريبات الفريق، ودوره الذى يكلفه به الخواجة الصربى.

مدرب الزمالك استمر فى الغياب عن الدكة الفنية لفريقه، مما أثار العديد من التساؤلات حول السبب الذى يجعله غير متواجد فى المباريات الرسمية، فى الوقت الذى يتواجد فى التدريبات الجماعية للفريق.

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وكشف "الخليج 365" سر عد تواجد أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك على مقاعد البدلاء فى المباريات الرسمية لفريقه، حيث يعود السبب لجلوس أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة على دكة الفريق خلال المباريات، وهو ما لم يحدث فى الموسم الماضى مما جعل هناك عدد زائد لجهاز الزمالك المسموح له بالتواجد على الدكة، فكان لابد من تواجد أى من أعضاء الجهاز فى المدرجات بعيدًا عن الدكة حتى لا تعتبر مخالفة ضد الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1.