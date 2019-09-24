شكرا لقرائتكم سموحة يستعيد جهود ناصر ماهر والحناوي قبل مواجهة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة حسام حسن الخماسى ناصر ماهر و فوزى الحناوى بعد استبعادهم من المشاركة أمام الأهلي وفقا للعقد المبرم بين إدارة الناديين فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الثانية للدورى المقرر لها السبت المقبل .

كما يعود للتدريبات إبراهيم عبد القوى بعد شفائه من آلام العضلة الضامة ومحمد نادى الذى كان يعانى من آلام فى السمانة ، كما يدخل إسلام الفار فى حسابات الجهاز الفنى بعد اكتمال لياقته البدنية وأصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات .

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فى الوقت نفسه يغيب عن الفريق محمد كوفى رغم التئام شرخ وجه القدم إلا أنه يحتاج إلى فترة للعودة للتشكيلة الأساسية ،وكذلك السيد فريد مدافع الفريق الذى يواصل التأهيل بحمام السباحة بالنادى .

كان سموحه استأنف تدريباته اليوم حيث قام اللاعبين الذين شاركوا أمام الأهلي بعمل استشفاء بينما يتدرب اللاعبين الذين لما يشاركوا فى الخامسة على ملاعب النادى .