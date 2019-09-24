شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يتعهد لـ فايلر بتصحيح الأخطاء للعودة لتشكيل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث فايلر مع الشيخ بشأن مستوى الأخير في مباراة كانو سبورت وأكد المدير الفني للاعب أنه لم يلتزم بالتعلميات التى منحها له خلال مشاركته في لقاء كانو سبورت.
وشارك أحمد الشيخ أساسياً في لقاء الأهلي أمام كانو سبورت بغينيا الإستوائية قبل أسبوعين في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأحمر بثنائية نظيفة قبل أن يختفى اللاعب من تشكيل الفريق في مباراتي الزمالك في السوبر المحلي وسموحة بالجولة الأولى للدوري.
وأوضح المدير الفني للاعب الفريق أن مستواه أمام كانو سبورت لم يكن جيداً رغم إنه شارك أساسياً وأهدر أكثر من فرصة لذا لابد من تصحيح هذه الأخطاء.
وأكد الشيخ للمدير الفني أنه سيجتهد أكثر من التدريبات وسيؤدي بشكل جيد من أجل العودة للتشكيل الأساسي.
ويبدأ الاهلي غداً ، الاربعاء، الأستعداد لمباراة كانو سبورت بملعب السلام السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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