شكرا لقرائتكم لوتشيسكو يؤكد غياب الفرج عن مباراة التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال، غياب سلمان الفرج عن مباراة الفريق يوم الخميس أمام التعاون ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة يوم الثلاثاء: سنلعب أمام فريق مميز، لن تكون مباراة سهلة، نريد الانتصار وإكمال المسيرة الجيدة التي خضناها الأسبوع الماضي، وأستطيع التأكيد أن سلمان الفرج سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، ولا يمكن الجزم بإمكانية مشاركة البيروفي أندري كاريو، فيما سيعود عبدالله عطيف إلى قائمة الفريق في المباراة.

وواصل الروماني: لدينا تشكيلة من اللاعبين يمكنها المشاركة بشكل أساسي في أي وقت، سنركز أولاً على مباراة التعاون في الدوري، وبعد ذلك نريد التفكير بلقاء السد في دوري أبطال آسيا.

وفي المقابل قال البرازيلي كارلوس إدواردو: سنواجه فريقاً بني خلال سنوات، والموسم الماضي تفوق علينا في مباراتين، ودائماً ما كانت مبارياتنا مع التعاون صعبة، لكن سنحاول الظفر بالفوز.