شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يتوقع تراجع أرباحه بسبب دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تراجع إيراداته السنوية لأول مرة في خمسة أعوام بعد اخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأنهى بطل إنجلترا 20 مرة "موسما مضطربا" في 2018-2019 شهد إقالة المدرب جوزيه مورينيو واحتل خلاله الفريق المركز السادس في الدوري الممتاز تحت قيادة المهاجم السابق أولي جونار سولشاير.

واستهل النادي، الذي سيلعب في الدوري الأوروبي الأقل شأنا هذا الموسم، حملته في الموسم الجديد بشكل سيء ويحتل حاليا المركز الثامن.

ويواجه إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي انتقادات بسبب العروض المخيبة من لاعبين ومدربين بارزين منذ رحيل أليكس فيرغسون في نهاية موسم 2012-2013 حين فازوا بالدوري لآخر مرة. وقال وودوارد :سنواصل تركيزنا على خطط إعادة بناء الفريق وتدعيم قطاعات الشباب في النادي في إطار خطة النادي والمدرب.

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ورغم إبرام صفقتين بارزتين لتدعيم خط الدفاع ومن بينهما التعاقد مع قلب الدفاع هاري مغواير الذي أصبح أغلى مدافع في التاريخ اعتمد النادي بشكل كبير على قطاع الشباب. ويتأخر يونايتد عن أندية أوروبية أخرى تخطته في الإيرادات.

وأعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني إنه سيصبح أول ناد رياضي يحقق إيرادات تتجاوز مليار يورو (1.10 مليار دولار) هذا الموسم، وأوضح النادي في بيان أن برشلونة حقق إيرادات بلغت 990 مليون يورو الموسم الماضي وتوقع زيادتها لتصل إلى 1.047 مليار يورو في موسم 2019-2020.

وتوقع يونايتد تراجعا في إيرادات موسم 2019-2020 وكذلك في الأرباح الأساسية بعد اخفاقه في التأهل لأرفع بطولة للأندية في أوروبا. وتوقع إيرادات تتراوح بين 560 و580 مليون جنيه استرليني انخفاضا من 627.1 مليون جنيه استرليني (780 مليون دولار) في موسم 2018-2019.

كما توقع النادي أرباحا أساسية معدلة تتراوح بين 155 و165 مليون جنيه استرليني انخفاضا من 185.8 مليون جنيه استرليني العام الماضي.