شكرا لقرائتكم بوغبا يعزز صفوف يونايتد في مواجهة روتشديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألمح أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إلى أن لاعب الوسط بول بوغبا سيعود إلى تشكيلة الفريق في مباراته الأربعاء أمام روتشديل في كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم.

وغاب بوغبا عن يونايتد منذ التعادل 1-1 أمام ساوثهامبتون في 31 أغسطس بسبب إصابة في الكاحل لكنه يأمل في استعادة كامل لياقته قبل مواجهة أرسنال في الدوري الممتاز يوم الاثنين، وأبلغ سولشاير موقع النادي على الإنترنت: سيشارك لعدة دقائق أمام روتشديل لكنه سيكون جاهزا تماما أمام أرسنال.

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وغاب ميسون غرينوود عن الهزيمة يوم الأحد في الدوري أمام وست هام يونايتد بسبب التهاب اللوزتين ويأمل اللاعب الشاب في العودة إلى التشكيلة أمام روتشديل، وسيغيب لوك شو المصاب في عضلات الفخذ الخلفية وأنطوني مارسيال المصاب في الفخذ عن المواجهة، كما يواجه ماركوس راشفورد كذلك خطر الغياب بعد إصابته أعلى الفخذ في الهزيمة 2-صفر أمام وست هام.

وقد يعود أنخيل غوميس وتاهيث تشونغ إلى التشكيلة أمام روتشديل بعد مشاركتهما الأولى الكاملة أمام استانة في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي بينما قد يشارك جيسي لينغارد أساسيا لأول مرة منذ أكثر من شهر بعد تعافيه من وعكة صحية.

واستهل يونايتد الموسم الجديد بشكل مخيب وحصد ثماني نقاط فقط في ست مباريات ليحتل المركز الثامن في الدوري.