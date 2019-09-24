شكرا لقرائتكم كلوب يخصص جزءاً من راتبه للأعمال الخيرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم حامل لقب دوري أبطال أوروبا، تخصيص نسبة واحد بالمئة من راتبه للعمل الخيري.

وقال كلوب، الذي توج الاثنين بجائزة أفضل مدرب خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوزيع جوائز "الأفضل" والذي أقيم في ميلانو، إنه جزء من جمعية "كومون غول" (هدف مشترك).

وذكرت الجمعية، التي أسسها خوان ماتا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في عام 2017، أنها تهدف إلى المساعدة في إحداث تغيير اجتماعي وتحسين الحياة.

وقال كلوب خلال حفل توزيع جوائز فيفا الاثنين: إنني فخور حقا وسعيد بإعلان أنني اعتبارا من اليوم أصبحت عضوا في عائلة كومون غول، وأضاف: بالطبع يعرفها (الجمعية) البعض، وإن لم تكونوا تعرفونها، ابحثوا عبر غوغل. إنه أمر رائع.