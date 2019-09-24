شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مثيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

* لم يكن مستغرباً أن تشهد ضربة البداية للموسم الكروي الجديد حضوراً جماهيرياً لافتاً، وليس من الغريب أن تكون الجولة الأولى للنسخة ال 12 لدوري الخليج العربي للمحترفين مثيرة، ولم يكن مفاجئاً أن تكون ضربة البداية لدورينا بهذه الإثارة، فما شهدته شهور الصيف من تحضيرات قامت بها الأندية، كان مقدمة لموسم مختلف كمّاً وكيفاً عن سابقه، في محاولة جادة لتخطي سلبيات الموسم الماضي الذي لم يكن بمستوى الطموح للغالبية العظمى من الأندية، وكانت حرارة الطقس والارتفاع الكبير في نسبة الرطوبة من أكثر الجوانب السلبية التي أثرت في مجريات الجولة الأولى، وانعكس ذلك على أداء اللاعبين الذي تأثر كثيراً بالطقس العام، إلى جانب عدم وصول أغلب الفرق للانسجام المطلوب بين اللاعبين، في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت على قوائم الأندية بسبب التعاقدات الجديدة سواء للاعبين الأجانب أو المدربين، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت لتحقيق الانسجام المطلوب، ومعه ستظهر الملامح الحقيقية لفرق دورينا، وتحقيق ذلك مرتبط بوصول اللاعبين للجاهزية والانسجام المطلوب وبتحسن الطقس الذي أرهق الجماهير واللاعبين على حد سواء.

* والقراءة الأولية لأندية المحترفين من خلال الظهور الأول لها في دوري الخليج العربي، قدمت مؤشرات إيجابية كشفت حجم الجهد المبذول في مرحلة الأعداد، ولأننا على قناعة بأن نجاح أي فريق يعتمد على مدى نجاح الأعداد، فإن القادم من الأيام سيكشف عن هوية الفرق التي استعدت بشكل علمي ومدروس في معسكرات الصيف، كما ستكشف الصفقات الناجحة للاعبين المحترفين المطلوب منهم إثبات جدارتهم في قادم الجولات.

* ووسط تلك الأجواء القاسية من الصعب الحكم على مستويات الأندية، على الرغم من ظهور بعض العلامات الإيجابية على أداء عدد منها، إلا أن ذلك ليس مقياساً للحكم على مستوى الفرق وطموحاتها، في موسم يتوقع له أن يشهد إثارة مضاعفة في ظل الاستعدادات الجيدة للأندية للموسم الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يرفع وتيرة المنافسة مبكراً، في محاولة من الأندية لتفادي حسابات المؤخرة مبكراً، بينما سيكون الصراع على اللقب من جانب الفرق الطامحة بالفوز بالدوري ساخناً جداً قياساً بالتحضيرات.



آخر الكلام



الجولة الأولى لدوري الخليج العربي كانت مقدمة لبداية مثيرة نأمل استمرارها في موسم يتوقع له أن يكون استثنائياً جداً.