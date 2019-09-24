3 انتصارات لمنتخب الإمارات في كأس ديفيز للتنس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أحمد عبد الملك أهلي، مشاركة منتخب الإمارات لتنس الرجال في منافسات بطولة كأس ديفيز، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بالمشاركة المشرفة التي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد للمنتخبات الوطنية لتمثيل الإمارات خير تمثيل في المحافل الدولية.

وأكد أحمد عبدالملك أهلي أن المنتخب الحالي يستحق كل الدعم والتقدير للجهود التي بذلها والمردود الفني الذي قدمه بالرغم من صعوبات التجمع التي صادفها بسبب ارتباطات العمل وعدم التفرغ والتي قللت من ساعات التدريب المطلوبة، وبرغم ذلك تمكن اللاعبون من عكس صورة مشرفة خلال البطولة.

وقدم أحمد أهلي شكره للهيئة العامة للرياضة للرعاية الكريمة التي ساهمت بمشاركة المنتخب في البطولة، ولأكاديمية الحبتور للتنس التي استضافت المعسكر الداخلي للمنتخب.

وأكد أن المنتخب تنتظره المشاركة في البطولة العربية التي ستقام بالسعودية في ديسمبر المقبل، وسيواصل همته للحفاظ على جاهزيته قبل الحدث العربي الدولي المرتقب لتعزيز ما قدمه في كأس ديفيز.

وبارك نائب رئيس الاتحاد للاعبين عمر العوضي ومحمود نادر وفهد جناحي وحمد جناحي وعبدالله أهلي ولمدير الفريق محمود البلوشي تألقهم، مؤكداً أن المكاسب التي تحققت في الموسم 2018-2019 عموماً، وفي كأس ديفيز خصوصاً، ضمن أولويات اللجنة الفنية للاتحاد لتعزيزها ولتفادي أسباب الخسارة في النهائي مستقبلاً.

وكان المنتخب الوطني للتنس قد فاز في ثلاث مباريات متتالية بنتيجة (3-0) على كل من منتخبات كمبوديا وطاجيكستان وقيرغيزستان وذلك في سلسلة انتصارات مميزة للاعبي الإمارات، وخصوصاً منتخب كمبوديا أقوى فرق مجموعته، قبل أن يخسر في النهائي أمام أفضل فريق في البطولة منتخب أوقيانوسيا باسيفيك (2-0) والذي يضم في صفوفه لاعبين من أستراليا والتي تعد من الدول البارزة في التنس على مستوى العالم من بينهم أفضل لاعب في البطولة والمصنف 455، والذي عانى كثيراً قبل الفوز على قائد منتخب الإمارات عمر بهروزيان العوضي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (7-5)، (6-3)، (3-6)، علماً أن لاعب الإمارات عمر من مواليد 1982، ولاعب منتخب أوقيانوسيا مواليد 1994.