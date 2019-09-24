الموجز - كتب - محمد علي هـاشم
- حالة من الصدمة يعيشها اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ، حيث أضاع منتخب مصر على محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، حيث لم يصوّت مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء بالاضافة لتصويت الصحفي المصري هاني دانيال بنقطه واحدة له
وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.
وفاجأ محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى مشجعيه، صباح اليوم، بتعديل صفته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
وحذف صلاح اسم منتخب مصر من على حسابه، حيث كان يعرف نفسه بأنه لاعب فى صفوف ليفربول ومنتخب مصر، لكنه اكتفى بليفربول وحذف اسم المنتخب من تعريفه عبر حسابه على تويتر.
وتصدر اسم محمد صلاح موقع تويتر مصر ، حيث انهالت التغريدات الداعمة للاعب والتي تهاجم موقف اتحاد الكرة .
كانت هذه تفاصيل خبر «حالة صدمة» أصابته بعد تخلي إتحاد الكرة عنه .. محمد صلاح يحذف «منتخب مصر» من صفحته الشخصية ويوجه رسالة مؤثرة للشعب المصري .. الفرعون يتصدر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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