لوكاكو يُشيد بكونتي وينتقد ضمنياً مورينيو وسولسكاير









اسماء السيد - أثنى البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان على المدرب الإيطالي انطونيو كونتي معبراً عن امتنانه الكبير للمستوى المتميز الذي يقدمه هذا الموسم مع فريقه الجديد بعدما سجل ثلاثة اهداف في اربع مباريات ليساهم في قيادة "النيراتزوري" لتحقيق العلامة الكاملة وتصدر سلم ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان نادي إنتر ميلان قد أعلن التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لخمسة أعوام من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة قدرت التقارير بأن قيمتها قد تصل الى 80 مليون يورو.

وأوضح لوكاكو في تصريحات إعلامية عقب موقعة "دربي ميلانو" قائلاً :" كونتي بحق مدرب جيد، لانه شخص يساعد اللاعبين كثيراً ويحفزهم لتقديم أداء افضل ويساهم في تطوير مهاراتهم".

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ثم تابع قائلاً :" كنت في امس الحاجة لمدرب مثل كونتي ، يعمل على تحفيزي كل يوم لأقدم اعلى مردود فني ممكن ".

واختتم حديثه بالقول :" أنا سعيد جداً لتواجدي هنا و ارتداء هذا القميص".

هذا وحملت إشادة لوكاكو بكونتي في طياتها انتقاداً ضمنياً للمدربين البرتغالي جوزيه مورينيو و خليفته النرويجي اولي غونار سولسكاير، مدربي نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي ، لأنهما فشلا في تحفيزه للحفاظ على مستواه التهديفي، الذي عرف عنه منذ كان لاعباً في صفوف نادي إيفرتون الإنكليزي قبل انتقاله إلى قلعة "الأولد ترافورد" ، حيث ألمح بأن علاقته لم تكن على ما يرام بالمدربين دون ان يتطرق إلى ذكرهما بالاسم.

يشار الى أن صحيفة "ذا صن" البريطانية قد نشرت صورتين مختلفتين للوكاكو ، إحداها يظهر فيها سعيداً بأحد اهدافه ويعانق كونتي ، بينما يظهر في الثانية غير مقتنع بالتعليمات التي يطلبها منه سولسكاير .