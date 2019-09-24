أول اختبار لشبكة الجيل الخامس في ملاعب البوندسليغا









اسماء السيد - اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الإثنين خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم (1-1) تطبيقا مرتكزا على الجيل الخامس لشبكات الخلوي، يوفر للمشجعين كل الاحصاءات في الوقت الفعلي على هواتفهم الذكية، وذلك في سابقة على المستوى الدولي.

وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة، يوجّه المتفرجون والصحافيون في المنصة هواتفهم الذكية (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشتهم مع بيانات تفصيلية إضافية.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي وكل الاحصاءات: التمريرات الناجحة، المهدرة، عدد الكيلومترات المقطوعة...

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وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتفرجون والصحافيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة من خلال شاشة هواتفهم الذكية وليس النظر إلى أرض الملعب.

وقال أندرياس هايدن ممثل رابطة الدوري أن الامر لا يتعلق باستبدال الطريقة الحالية لعيش كرة القدم، بأهازيجها، أعلامها جعتها ونقانقها المشوية، بل "نريد منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة".

والشبكة الرابعة ليست متوافرة في كل مكان في ألمانيا، وقد بدأت للتو بتجهيز نفسها بالجيل الخامس. وتتواجد في البلاد راهنا 50 محطة تشغيلية فقط، بحسب ميكايل راينارتس مدير الابتكار وخدمات المستهلك في شركة فودافون المشغّلة والتي أجرت التجربة في فولفسبورغ.