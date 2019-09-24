صلاح يؤكد عشقه لمصر برسالة حب عبر تويتر

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محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على عشقه لبلاده برسالة جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر".
وكان محمد صلاح قد حصل على المركز الرابع في جائزة "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في عام 2019.
ولم تصوت مصر رغم أحقيتها بالتصويت عبر قائد المنتخب والمدير الفني، بينما كان لها صوت وحيد عبر صحافي ممثلاً لمصر لكنه قرر اختيار ساديو ماني كأفضل لاعب في العالم.
وكتب صلاح عبر تويتر :"مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولأهلك مش هيعرفوا"
وشعر صلاح بالحزن بسبب عدم وجود دعم من إدارة وإعلام اللعبة في بلاده، لينال تعاطفاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور قوائم التصويت في الجائزة.
يُذكر أن محمد صلاح تلقى استدعاء رسمي من حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لحضور المعسكر القادم في شهر أكتوبر المقبل.
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