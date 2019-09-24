ريال مدريد يعلن غياب مدافعه ميندي.. وزيدان محبَط من الإصابات!

أعلن ريال مدريد إصابة ظهيره الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، بيان النادي الملكي ذكر أن التشخيص الطبي لميندي أكد إصابته في عضلة قدمه اليسرى كما سيتم تقييم عملية شفائه في الفترة القادمة.

من جهة أخرى أشارت تقارير صحفية إلى أن ميندي قد يغيب لأسابيع ليستمر مسلسل الإصابات في ريال مدريد خصوصاً في الجهة الدفاعية اليسرى بعدم تعافي مارسيلو.

زيدان يعبر عن إحباطه

من جانبه عبر زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي عن احباطه من قائمة الإصابات الطويلة في فريقه هذا الموسم بعد الاعلان عن غياب ميندي عن مواجهة أوساسونا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة أوساسونا غداً الأربعاء: “يضايقني هذا الأمر كثيراً لأني لا أرغب في إصابة اللاعبين. لكن الإصابات جزء من عالم كرة القدم ولا تقلقني”.

وتابع “غياب فيرلان يضايقني لأنه يلعب جيداً وينسجم معنا. سنتحلى بالصبر ولن نتعجل عودته”.

وألمح زيدان، الذي خسر أيضا جهود المهاجم ماركو أسينسيو لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، إلى احتمال تعافي ثنائي خط الوسط لوكا مودريتش وإيسكو بعد أن غابا عن آخر أربع مباريات للفريق في الدوري.

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كما يبدو أن المشكلة التي تعرض لها مارسيلو في الظهر وتسببت في غياب اللاعب البرازيلي عن الفريق الأسبوع الماضي ليست بالغة السوء كما كان يعتقد في بادئ الأمر.

وقال زيدان “حالة اللاعبين الثلاثة تتحسن واقتربوا من العودة وسندرس خياراتنا لمباراة أوساسونا”.

وأضاف المدرب الفرنسي أن الجهاز الفني لا يتحمل مسؤولية إصابة اللاعبين.

وتابع قائلاً: “الجهاز المسؤول عن اللياقة البدنية يفكر دائماً في مصلحة اللاعبين وأثق في الفريق المعاون، أظهرنا بالفعل اننا نعرف تماما ما نفعله. عملنا بكل جد في فترة الإعداد للموسم ولسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من مشاكل مع الإصابات. هناك الكثير من العوامل تقف وراء ذلك”.

ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بيلباو المتصدر.