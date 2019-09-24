مجدي عبد الغني يوضح دور جمعية اللاعبين المحترفين في دعم صلاح

نفى مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، ما ترد فى بعض وسائل الإعلام من أنه لم يساند نجم مصر وليفربول محمد صلاح فى السباق على جائزة أفضل لاعب في العالم. وأكد عبد الغني أن جمعية اللاعبين المحترفين بمصر قدمت كل الدعم لمحمد صلاح أثناء التصويت على الرغم من أن الجمعية ليس لها صوت وأنما كل دورها يتمثل فى أنها تتلقى استمارات التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم والتشكيلة المثالية لأفضل ١١ لاعب في العالم ويقوم اللاعبين فى الأندية بالتصويت عليها من خلال مندوبي الجمعية ودور الجمعية يقتصر فقط على تجميع هذة الاستمارات بعد تصويت لاعبى الدورى الممتاز والممتاز ب وإرسالها إلى الاتحاد الدولي وهو ما تم بالفعل.

وأشار هذا الكلام موثق بالصور أما أخطاء عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يسأل عنها اتحاد الكرة‎.