اتحاد الكرة يكشف حقيقة عدم التصويت للاعب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم

أكد أحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن اتحاد الكرة صوت في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل لاعب.

وأضاف عبد الله في تصريحات صحفية، لا صحة لما تردد بأن اتحاد الكرة لم يصوت في الاستفتاء.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد المنتخب، هما من صوتوا في الاستفتاء.

وتابع: “تم اختيار محمد صلاح من قبل الثنائي، وتم مخاطبة اتحاد الكرة الدولي بشأن عدم اعتماد صوت مصر وانتشار أنباء حول ذلك”.