اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عدم التصويت للاعب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

أكد أحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، أن اتحاد الكرة صوت في الاستفتاء الخاص باختيار أفضل لاعب.

وأضاف عبد الله في تصريحات صحفية، لا صحة لما تردد بأن اتحاد الكرة لم يصوت في الاستفتاء.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا وقائد المنتخب، هما من صوتوا في الاستفتاء.

وتابع: “تم اختيار محمد صلاح من قبل الثنائي، وتم مخاطبة اتحاد الكرة الدولي بشأن عدم اعتماد صوت مصر وانتشار أنباء حول ذلك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف حقيقة عدم التصويت للاعب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا