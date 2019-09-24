فايلر يوجه صفعة قوية لنجم الأهلي أحمد الشيخ

تقلصت فرص أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دخول حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وخرج أحمد الشيخ من حسابات فايلر للمرة الثانية على التوالي في مباراة سموحة في ضربة البداية ببطولة الدوري الممتاز بعدما استبعده في لقاء السوبر أمام الزمالك.

وحقق فريق الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي مساء اليوم الإثنين في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.

ولم يقدم أحمد الشيخ نجم فريق الأهلي أوراق اعتماد إلى السويسري رينيه فايلر في المباراة التي شارك فيها أمام كانو سبورت الغيني في دوري أبطال إفريقيا