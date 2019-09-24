فان دايك مدافع ليفربول: أصبت بأمراض مميتة في 2012

كشف مدافع ليفربول الإنجليزي، الهولندي فيرجيل فان دايك أنه كان يعاني من ثلاثة أمراض قاتلة في عام 2012 وقال أن المريض عادة ما يموت عندما يُصاب بهم.

وتحدث فان دايك في مقابلة أجراها مع المجلة الإنجليزية (فور فور تو) عن مشاكله الصحية

في عام 2012.

وقال صاحب الـ 28 عامًا: في عام 2012، عانيت من التهاب الزائدة الدودية والتهاب الصفاق (الغشاء الداخلي للبطن) وعدوى الكلى، الغالبية العظمى من الحالات، يموت المريض.

وأشار: فقط الأنابيب المتصلة بجسدي،

لم أستطع فعل أي شيء، في تلك اللحظة كنت أعتقد أنها الأسوأ، كنت مضطرًا أن أفعل ذلك.

وتواجد نجم دفاع الريدز، الليلة الماضية في حفل جوائز الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، وكان من ضمن القائمة الثُلاثية المُرشحة للفوز بالكرة الذهبية، لكنه حل ثانيًا خلف قائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي توج بالجائزة.