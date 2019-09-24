سبب كارثي وراء حذف محمد صلاح اسم مصر من حسابه على تويتر

أثار الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا عقب حذفه اسم وعلم مصر من على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عصر اليوم الثلاثاء، في واقعة غريبة من رابع أفضل لاعب في العالم.

جاء تصرف محمد صلاح بشكل تلقائي بعد الصدمة التي تلقاها نجم الكرة العالمية، من مسئولي منتخب مصر بتجاهله الكامل بعدم التصويت له في سباق جائزة الأفضل في العالم "The Best"، حيث منح الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي لليونيل ميسي نجم

منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني.

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الدول التي شاركت في التصويت على جائزة أفضل، حيث لم يتم التصويت لصلاح من جانب المدير الفني لمنتخب الفراعنة أو قائد المنتخب أو من الصحفين الذين لديهم حق التصويت.

وكانت المنافسة شرسة بين ميسي و8 لاعبين آخرين لنيل تلك الجائزة، إلا أن انتهي التصويت بحصول الفرعون المصري على المركز الرابع بقائمة المرشحين خصوصًا بعد حصوله على 26 نقطة بفارق 10 نقاط

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عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث.

إضافة إلى عدم اعتماد الاتحاد الدولي صوت أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وأحمد المحمدي قائد الفريق بسبب عدم وصول ترشيحاتهم في الوقت المحدد مما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة.

يأتي ذلك بعدما انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق تصويت الإعلامي هاني دانيال لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بنقطة وحيدة.

أضاف في تصريحات له على موقع تويتر قائلًا "مش مقبول وعيب أوي أن ممثل مصر الإعلامي هانل دانيال الذي قام بالتصويت في "ذا بيست".. لحفل اختيار احسن لاعب في العالم الأستاذ أعطى ماني 5 نقاط وكريستيانو 3 نقاط وصلاح نقطة.. بصراحة وبعيدًا عن العواطف وبكل الحسابات والأرقام والنتائج عيب أوي".