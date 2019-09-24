شاهد.. بعد حذف اسم مصر من حسابه.. محمد صلاح يوجه رسالة نارية

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة لمصر وشعبها، عقب حذف أنه لاعب المنتخب الوطني من صفحته الشخصية تويتر. ونشر صلاح صورة وخلفه علم مصر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا". بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا". حصل صلاح على المركز الرابع في في حفل The Best الذي أقيم Advertisements أمس وتوّج خلال الأرجنتيني ليونيل أمس وتوّج خلال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم، وتخلَّف عن التصويت لنجم منتخب مصر المدرب السابق للمنتخب خافيير أجيري وأحمد المحمدي كابتن المنتخب، وحصل صلاح في اختيارات الصحفي المصري هاني دانيال على نقطة واحدة ليكون ثالث اختياراته.

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