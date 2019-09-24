شاهد.. بعد حذف اسم مصر من حسابه.. محمد صلاح يوجه رسالة نارية

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة لمصر وشعبها، عقب حذف أنه لاعب المنتخب الوطني من صفحته الشخصية تويتر.
ونشر صلاح صورة وخلفه علم مصر عبر حسابة الشخصيبموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".
حصل صلاح على المركز الرابع في في حفل The Best الذي أقيم
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