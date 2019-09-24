بعثة الإسماعيلي تصل فندق الإقامة بتونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى فندق الإقامة فى مدينة سوسة بتونس، برئاسة محمد الكلية أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة.
يحل الإسماعيلى ضيفًا مساء الجمعة على فريق أهلى بنى غازى الليبى باستاد مصطفى بن جنات بمدينة المنستير ، ضمن منافساتإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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