شاهد.. محمد صلاح يحذف اسم مصر من حسابه على تويتر

حذف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صفته كلاعب بصفوف المنتخب الوطني، من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما حذف علم مصر من حسابه.

ويأتي ذلك التصرف بعد ساعات معدودة من منح الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي لليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الدول التي شاركت في التصويت على جائزة أفضل، حيث لم يتم التصويت لصلاح من جانب المدير

الفني لمنتخب الفراعنة أو قائد المنتخب أو من الصحفين الذين لديهم حق التصويت.

وكانت المنافسة شرسة بين ميسي و8 لاعبين آخرين لنيل تلك الجائزة، إلا أن انتهي التصويت بحصول الفرعون المصري على المركز الرابع بقائمة المرشحين خصوصًا بعد حصوله على 26 نقطة بفارق 10 نقاط عن كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث.

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إضافة إلى عدم اعتماد الاتحاد الدولي صوت أجيري المدير الفني

السابق للمنتخب الوطني وأحمد المحمدي قائد الفريق بسبب عدم وصول ترشيحاتهم في الوقت المحدد مما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة.

يأتي ذلك بعدما انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق تصويت الإعلامي هاني دانيال لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بنقطة وحيدة.

وأضاف في تصريحات له على موقع تويتر قائلًا "مش مقبول وعيب اوي أن ممثل مصر الإعلامي هانل دانيال الذي قام بالتصويت في "ذا بيست".. لحفل اختيار احسن لاعب في العالم الأستاذ أعطى ماني 5 نقاط وكريستيانو 3 نقاط وصلاح نقطة.. بصراحة وبعيدًا عن العواطف وبكل الحسابات والأرقام والنتائج عيب أوي".