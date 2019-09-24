مصر تصدم محمد صلاح بتصويت الأفضل في العالم

حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على المركز الرابع في في حفل The Best الذي إقيم أمس وتوج خلال الإرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات

الذين شاركوا فى التصويت، وتم الكشف عنه أمس، ولم تتضمن اسمى أحمد المحمدي كابتن منتخب مصر ومدرب المنتخب خافيير أجيري.

حصل صلاح على نقطة واحدة من مصر جاءت من الإعلامي هاني دانيال، والذى أرسل

صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدى كابتن الفراعنة وهى مسئولية جميعة اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى.

تنص اللوائح على تصويت مدربى وكباتن المنتخبات بجانب إعلامى من كل بلد، ويحصل المركز الأول فى التصويت على خمس نقاط، والثانى على ثلاث نقاط، والثالث على نقطة واحدة.