تعيين رضوان جيد حكمًا لمباراة الوداد والجيش

أعلنت مديرية التحكيم الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين المغربي رضوان جيد حكمًا لمباراة القمة بين الوداد الرياضي والجيش الملكي في دور الـ16 من كأس العرش المغربي.

ويدير الحكم مباراة الوداد والجيش

في التاسعة مساء اليوم، ويساعده كل من لحسن أزكاو مساعد أول ويحيي النوالي مساعد ثاني.

سبق وأن قامت لجنة البرمجة التابعة للمغرب في وقت سابق بتأجيل مباراة

الوداد والجيش نظرًا لانشغال الفريق الأحمر بمباراة ذهاب الدور الأول من دوري كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام المريخ والتي انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

تستعد أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مساء اليوم الثلاثاء لاستضافة مباراة القمة المغربية بين الوداد وغريمه الجيش.