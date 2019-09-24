مانشستر يونايتد يعلن عودة بول بوجبا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر الموقع الرسمي للمان يونايتد أن مواجهة غدًا الإربعاء أمام روكدال بكأس رابطة الأندية

الإنجليزية قد تشهد عودة بول بوجبا، الغائب منذ تعرضه للإصابة في الكاحل مع منتخب فرنسا، وربما يحصل على بعض الدقائق على أن يكون مستعدًا لمواجهة أرسنال، حسبما أعلن أولى سولشاير.

يخوض الفريق المباراة من دون ماركوس راشفورد الذي تم استبداله أمام وست هام بسبب الإصابة، لم يتم تحديد فترة غياب اللاعب، لكن سولشاير لن يكون قادرًا على الدفع به بسبب مشكلة الإصابة .