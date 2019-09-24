محمد صفوت يفوز على بيدرو كاشين في بطولة إيطاليا للتنس

حقق محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي اليوم فوزًا مستحقًا علي اللاعب الأرجنتيني بيدرو كاشين في الدور الأول لبطولة تشالنجر إيطاليا. تشالنجر إيطاليا. وجاء فوز المصري بمجموعتين نظيفتين دون رد وجاءت نتائج الشوطين كالآتي 1/6 1/6 ويحجز بذلك اللاعب بطاقة الصعود للدور الثاني من البطولة. 1/6 ويحجز بذلك اللاعب بطاقة الصعود للدور الثاني من البطولة. وكان محمد صفوت قد نجح في الفوز بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا وحصل علي بطاقه التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020.

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