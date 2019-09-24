ليفربول يحدد موعد عودة ساديو ماني للتدريبات

كشف نادي ليفربول عن التطورات الخاصة بلاعبيه المصابين وأبرزهم السنغالي ساديو ماني الغائب عن الفريق منذ مباراة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

أكد المدرب المساعد للفريق أن ماني قد تعرض لكدمة شديدة خلال

الجولة السابقة التي غادر خلالها في الدقيقة الحادية والسبعين من عمر المباراة.

أكد المدرب في تصريحات رسمية لموقع ليفربول الرسمي "حالة ساديو ماني مطمئنة للغاية وسيحصل

على راحة اليوم وعلى العلاج غدًا ويمكن أن يعود للتدريبات بشكل مستمر يوم الخميس، الأمور تمشي بشكل طبيعي للغاية".

يفتقد ليفربول لخدمات الثلاثي أليسون بيكر، ديفوك أوريجي وشيردان شاكيري إضافة إلى ماني بسبب الإصابة.

ويستعد ليفربول لملاقاة ميلتون كينز دونز مساء غدًا الأربعاء في كأس كاراباو.