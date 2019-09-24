رياضة | عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد حذفه اسم مصر من "تويتر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد من محمد صلاح بعد حذفه اسم مصر من "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، وذلك عقب الأزمة الأخيرة بشأن عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم له في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، وجاءت هذة الكلمات مع صورة له بقميص المنتخب المصري.

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ونجح ليونيل ميسي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي في حفل The best بالأمس.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو.