رياضة | الأهلي: مواجهة كانو سبورت فرصة لتجهيز اللاعبين لمواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي: مواجهة كانو سبورت فرصة لتجهيز اللاعبين لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم استهتار فريقه في المباراة المقبلة أمام كانو سبورت رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون رد بغينيا.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له :"نجحنا في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الغينية مالامبو وهذا لا يعني أننا سنأخذ المباراة بمبدأ الاستهتار، هذا الأمر ليس موجودًا داخل النادي الأهلي".

وأضاف :"سنبدأ من الغد التحضير جيدًا للمباراة، والتي بكل تأكيد ستكون فرصة قوية لإعداد اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز".

وتابع مدير الكرة :"الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يسعى للاطمئنان على جميع لاعبيه ومنحهم فرصة المشاركة من أجل الوقوف على مستواهم، خاصة وأن الفريق يخوض عدة منافسات هامة في الموسم الحالي".

وأتم حديثه :"أغلقنا صفحة مباراة سموحة التي حققنا فيها الفوز بالأمس، ونتطلع لمواجهة كانو سبورت المقبلة والإعداد لها جيدًا".

الأهلي يسعى لزيادة أعداد الجماهير أمام كانو سبورت

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تُكثف إدارة النادي الأهلي اتصالاتها خلال الساعات الحالية مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على إقامة مباراة الأهلي المقبلة أمام كانو سبورت الغيني على ستاد السلام وبحضور 5 ألاف متفرج.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأمل إدارة الأهلي في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير إلى 10 ألاف متفرج، لدعم الفريق في مهمته أمام الفريق الغيني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين رد، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان، في أولى مباريات الفريق الأحمر الرسمية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

