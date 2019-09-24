رياضة | تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة وجائزة سيارة "بي ام دابليو" ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة وجائزة سيارة "بي ام دابليو" ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، بالإعلان عن مسابقة جديدة.

وأرفق رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة لـ سيارة بي ام دابليو موديل 2019 وعلق قائلا: "إخواني وأخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩.

وأضاف: "السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وقادش القادمة 29 سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

وأكمل أن جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات ستدخل في السحب على السيارة.

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يذكر حقق فريق ألميريا الإسباني الفوز على نظيره لاس بالماس بثلاثة أهداف مقابل لاشئ خلال المباراة التي جمعت الفريقين منذ يومين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

كما أعلن أمس المستشار تركى آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسبانى ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الفائز بسيارة موديل 2019، بعد توقعه الصحيح لنتيجة مباراة ألميريا وراسينج سانتاندير في دور الدرجة الثانية الإسبانى.

وكتب تركى آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك": "مبرووك العربية ... رد علينا عشان تنام بيها النهاردة ... تستاهل وعاشت مصر"، مع نشر صور الفائز المصرى.

بعد فوز نادي ألميريا الإسباني بفوز كبير مساء أمس السبت على حساب نادي لاس بالماس في بطولة الدوري الإسباني الدرجة الثانية وذلك بنتيجة 3-0، حيث سجل خوسيه روميرا الهدف الأول لآلميريا في الدقيقة 27، وبعده أضاف اللاعب خوسيه سيرينا الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 53، قبل أن يضيف الأرجنتيني فلينتين فادا الهدف الثالث والاخير لنادي آلميريا في شباك لاس بالماس في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذا الفوز وصل نادي آلميريا إلى النقطة رقم 13 ليصبح في المركز الثاني خلف فريق قادش صاحب المركز الأول برصيد 17 نقطة بعد مرور 7جولات من الدوري الإسباني الدرجة الثانية.