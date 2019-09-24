رياضة | الأهلي يُطالب الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُطالب الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُكثف إدارة النادي الأهلي اتصالاتها خلال الساعات الحالية مع الجهات الأمنية من أجل زيادة أعداد الجماهير في مباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على إقامة مباراة الأهلي المقبلة أمام كانو سبورت الغيني على ستاد السلام وبحضور 5 ألاف متفرج.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني يوم السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأمل إدارة الأهلي في الحصول على موافقة الجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير إلى 10 ألاف متفرج، لدعم الفريق في مهمته أمام الفريق الغيني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين رد، أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان، في أولى مباريات الفريق الأحمر الرسمية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

Advertisements

عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة سموحة وبدأنا التركيز في مباراة كانو سبورت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الجهاز الفني اغلق تماما صفحة مسابقة الدوري بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة أمس والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه والفوز بدرع الدوري للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

وأضاف :” تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا”.

وأوضح أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة.

وأشار إلى أن الأهلي يحترم المنافس الغيني جيدا و الفوز ذهابا بثنائية نظيفة لا يعني الاستهتار بمباراة العودة التي ستكون فرصة جيدة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الإنتاج الحربي التالية في الدوري والمحدد لها يوم 2 أكتوبر القادم.

وقال مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني يسعي للاطمئنان علي جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية مؤكدًا ثقته في جميع اللاعبين وإصرارهم علي زيادة حصيلة النادي من البطولات والإنجازات بما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.