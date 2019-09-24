رياضة | جلسة عاجلة بين إدارة الكرة بالزمالك وفرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة عاجلة بين إدارة الكرة بالزمالك وفرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالفريق بعقد جلسة طارئة مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط لمناقشة أسباب تراجع مستواه.



ويمر فرجاني ساسي بفترة من تذبذب الأداء بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ورغم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق لكنه غاب عن الأداء المعهود وظهر ناقص لياقته الفنية والبدنية مما أثر عليه بشكل سلبي.



وفاز الزمالك بالأمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

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ويستعد الفريق لمواجهة جينيرسيون فوت السنغالي مطلع الأسبوع المقبل في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.



وكان فرجاني قد تلقى عدة عروض قبل موسم الانتقالات الصيفي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي تمسكت ببقاء اللاعب وأغلقت الباب بشكل نهائي على رحيله رغم الاغراءات المالية وأبرزها من نادي النصر السعودي لكن الأبيض رفض لعلمه بمدى قيمة وأهمية اللاعب من الناحية الفنية والمعنوية.



وكان فرجاني قد انضم للزمالك مطلع الموسم الماضي من صفوف النصر السعودي مقابل 4 ملايين دولار، في الوقت الذي يحصل فيه اللاعب على راتب سنوي يصل إلى مليون ونصف مليون دولار.



ويأتي الهدف من وراء جلسة المشرف على فريق الكرة مع فرجاني للتعرف على أسباب تراجع مستواه وعما إذا كانت هناك مشاكل تواجهه حتى يتم حلها على الفور أو وجود مشكلة فنية أو بدنية له وإراحته لبعض الوقت حتى يعود أفضل مما كان.