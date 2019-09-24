رياضة | مدرب حراس الأهلي يتحدث عن رقمه الفريد وأسباب تدهور كورتوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس الأهلي يتحدث عن رقمه الفريد وأسباب تدهور كورتوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث يانكون ميشيل مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ عن فترة توليه تدريب الفريق الأحمر مع السويسري رينيه فايلر؛ بالفترة المقبلة.

وأكد ميشيل في تصريحات له اليوم بوسائل الإعلام الأجنبية؛ على سعادته بالتواجد داخل مقر القلعة الحمراء والعمل وسط تلك المجموعة.

وأضاف يانكون؛ "الآن فهمت لماذا كان فريق أندرلخت البلجيكي بطلًا مع المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق الأحمر؛ لقد يتمتع بشخصية قوية ويعرف العمل تحت الضغط الجماهيري".

وتابع مدرب حراس الأهلي؛ "الفريق هنا كبير ومعروف للجميع، ويمتلك أسماء كبيرة، يكفيني أنني سأسجل في التاريخ كوني أول مدرب حراس مرمى أجنبي بالنادي؛ هذا شئ سحري بالنسبة لي".

وأكمل: "كل شئ هنا مهيأ للنجاح بالنسبة لي؛ لدي رجلان لمساعدتي لنقل أدوات التدريب؛ وتوفير كل ما أطلبه من أجل إنجاح حراسة الأهلي".

وأشار ميشيل إلى أنه يتابع الدوري البلجيكي "نحن نتابع كل شيء على شبكات التواصل الاجتماعي، وأناقشها مع فايلر، دائمًا بلجيكا في قلبه، أرى ان رينيه شخص محترف ورائع، إنه يريد دائمًا اللعب بشكل هجومي وتحقيق الفوز".

كما أبدى يانكون حزنه لما يمر به تيتو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني قائلا "إنه في حالة سيئة الآن، وفي كل مرة يتم الهجوم عليه، فإنه لا يزال إنسانًا، والخطأ إنساني وأعتقد ان هذا سيجعل مستواه في تراجع، ولكن الخطأ وارد في أي وقت حتى إذا كنت في أحسن أحوالك".

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على جانب آخر كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ أحمد سليمان محلل الأداء؛ بتقديم تقرير شامل عن فريق الإنتاج الحربي؛ قبل مواجهته بالدوري العام.

ويأتي طلب فايلر من أجل تحديد نقاط القوة والضعف؛ وطريقة لعب الإنتاج لوضع خطته المناسبة وتجهيز لاعبيه قبل المواجهة المقبلة بالبطولة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت المقبل؛ على ملعب السلام علما بأن مباراة الذهاب انتهت في غينيا؛ للمارد الأحمر بهدفين دون رد.

واستهل الأهلي مشواره مساء أمس ببطولة الدوري العام؛ بالفوز على سموحة بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برح العرب بالإسكندرية؛ بالجولة الأولى للمسابقة المحلية.

ويلتقي الأهلي أمام الانتاج الحربي؛ يوم 2 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فايلر لمواصلة مشواره المميز مع الأهلي؛ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية عقب توليه القيادة الفنية خلفا للأوروحوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق؛ والذي تم إقالته بسبب النتائج السلبية.

وسجل فايلر أول بطولاته مع الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك؛ بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الجمعة الماضية.