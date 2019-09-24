رياضة | هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النجم المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، بحذف صفته كلاعب في صفوف الفراعنة من تعريفه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء رد فعل صلاح عقب منح الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي لليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، وفشل اتحاد الكرة المصري في التصويت للفرعون المصري، حيث لم يعتمد الاتحاد الدولي صوت خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني وأحمد المحمدي، قائد الفريق، بسبب عدم وصول ترشيحاتهم في الموعد المحدد، مما أهدر على صلاح 10 نقاط كاملة حال وضعه من جانب الثنائي في المرتبة الأولى.

وكان إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق قد أكد أن المكسيكي خافيير أجيري وأحمد المحمدي قاما بالتصويت لمحمد صلاح في استفتاء أفضل لاعب بالعالم.

رد فعل صلاح يشير إلى بوادر أزمة عنيفة بين اللاعب واتحاد الكرة المصري بسبب موقفهم السلبي في دعم اللاعب في المنافسة على مسابقة تاريخية، ولا أحد يعلم القرار التالي لمحمد صلاح.. فهل يعتزل صلاح اللعب الدولي؟