رياضة | خليفة سولشاير في اليونايتد.. مدربا يوفنتوس وباريس سان جيرمان الأقرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة سولشاير في اليونايتد.. مدربا يوفنتوس وباريس سان جيرمان الأقرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدـأ مسئولو نادي مانشستر يونايتد، في التفكير جديا في التعاقد مع مدرب جيد في الفترة المقبلة، بسبب سوء نتائج الفريق الحالية مع النرويجي أولي جونار سولتشاير، مدرب الشياطين الحمر الحالي.

ويتواجد عدد من الأسماء المميزة المرشحة لتدريب مانشستر يونايتد، يأتي في مقدمتها الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن إدارة يونايتد تخطط للتعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، والذي قرر الحصول على راحة لمدة عام بعد رحيله عن اليوفي.

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وأوضح الموقع الإيطالي، إلى أن أليجري تعلم اللغة الإنجليزية في الفترة الماضية، تمهيدًا لتوليه قيادة الفريق بالفترة المقبلة.

وأشار الموقع الإيطالي الشهير إلى أن الفرنسي لوران بلان، مدرب باريس سان جيرمان السابق، مرشح أيضا لتولي الفيادة الفنية ليونايتد، فهو يلقى ترحيبًا كبيرًا من قبل إدارة الشياطين الحمر.

وكان بلان على رأس القيادة الفنية لباريس سان جيرمان من 2013 حتى 2016، وتوج معه بـ3 ألقاب متتالية من الدوري الفرنسي