رياضة | زيدان يغدر ببرشلونة وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يغدر ببرشلونة وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لنادري ريال مدريد الإسباني في المؤتمر الصحفي لمباراة أوساسونا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب " سانتياجو برنابيو " .

وقال زيدان: "نسينا مباراة إشبيلية ونفكر في مباراة الغد لأننا نريد اللعب بنفس الحدة والقوة " .

وأضاف زيدان:"أنا سعيد و فخور لأن يكون لاعبي في تشكيلة الفيفا السنوية , وأنا لن أدخل في نقاش إذا كانوا يستحقون ذلك أم لا.. فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب لا يهمني لم أتابع الحفل ولم أسمع عنه " .

وتابع زيدان: "وضعية برشلونة لا تهمني لكن لا أرى برشلونة فريقاً سيئًا ولا أفكر في كرة عدم احترامي في ريال مدريد.. الأمر هكذا بالنسبة للصحافة , عندما أفوز أنا هنا وإذا خسرت أصبح خارج النادي " .

صدمة جديدة لبرشلونة

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ظهر إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني في مباراة نابولي الأخيرة أمام نظيره ليتشي والتي أقيمت الأحد الماضي في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وراقب سكرتير برشلونة فابيان رويز، لاعب وسط فريق الجنوب، والذي يعد هدفًا أساسيًا للبارسا في الفترة الأخيرة.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" عن أن أبيدال عاد إلى برشلونة مع تقارير جيدة حول لاعب خط الوسط الموهوب، وبطل الرواية في نجاح فريقه في الفوز الكبير على ليتشي (4-1).

وأضاف أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، يصر على أن اللاعب غير متاح في سوق الانتقالات، ما يكشف عن تمسك الرئيس ببقاء اللاعب في صفوف فريق الجنوب.

وتمكن فابيان رويز من تسجيل هدف رائع في شباك ليتشي، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (4-1)، في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي.

يذكر أن نابولي حصل على خدمات الإسباني فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، في صيف 2018 مقابل دفع 30 مليون يورو لريال بيتيس.