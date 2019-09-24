شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل مؤثرة من نجم الزمالك للطفل السوبر والان مع التفاصيل

وجه محمود عبد الرزاق الشهير بـ"شيكابالا"، صانع ألعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، على توجيه رسالة مؤثرة إلى لـ الطفل أدهم، المشجع الزمالكاوي الذي لقي حتفه أثناء توجهه لإستاد برج العرب لمتابعة مباراة السوبر المصري بين الأهلي ونظيره الزمالك.

وكان الأهلي المصري استطاع حسم لقب السوبر المحلي، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، مساء الجمعة الماضي، بثلاثية مقابل هدفين.

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ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورة له مرتديا قميص يحمل صوره الطفل أدهم.

وكتب محمود شيكابالا: "صمت الرحيل، أصعب من الكلام الذي يقال .... لقد رحلت عن علمنا يا أدهم ولكنك ستظل في عالمي وعالم كل زملكاوي مخلص رحم الله ابننا ادهم وعمرو حسين والـ20".

وكان الزمالك استهل موسمه الجديد بالفوز الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، على ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.