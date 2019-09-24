شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يخسر من نظيره الجزائري في انطلاق البطولة العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والان مع التفاصيل
تلقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي خسارة كبيرة من نظيره المجمع الجزائري بنتيجة 22-23 مساء أمس في بدء انطلاق منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد البطولة العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري المقامة على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر القادم .
وكسب فريق الكويت الكويتي مباراته أمام قطر القطري بنتيجة 26-24 وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي افتتحت أمس بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع.
كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يخسر من نظيره الجزائري في انطلاق البطولة العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.