شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يخسر من نظيره الجزائري في انطلاق البطولة العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد والان مع التفاصيل

تلقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة السعودي خسارة كبيرة من نظيره المجمع الجزائري بنتيجة 22-23 مساء أمس في بدء انطلاق منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد البطولة العربية الـ 35 للأندية أبطال الدوري المقامة على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر القادم .

وكسب فريق الكويت الكويتي مباراته أمام قطر القطري بنتيجة 26-24 وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية التي افتتحت أمس بحضور رئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة اليد محمد المنيع.