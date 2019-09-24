انت الان تتابع مانشستر يونايتد يتوقع تراجع الأرباح بعد الغياب عن دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

توقع مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تراجعا في إيرادات موسم 2019-2020 وكذلك في الأرباح الأساسية بعد اخفاقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفشل بطل إنجلترا 20 مرة في التأهل لدوري الأبطال الموسم الماضي وتوقع إيرادات تتراوح بين 560 و580 مليون جنيه استرليني انخفاضا من 627.1 مليون جنيه استرليني (780 مليون دولار) في موسم 2018-2019.

Advertisements

وتوقع النادي أرباحا أساسية معدلة تتراوح بين 155 و165 مليون جنيه استرليني انخفاضا من 185.8 مليون جنيه استرليني العام الماضي.

واستهل يونايتد الموسم الحالي بشكل سيء حيث يحتل المركز الثامن.