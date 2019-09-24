شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحذف «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي بـ«تويتر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذف النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي بحسابه الرسمي على «تويتر».

وتظهر صورة قديمة للحساب، كانت قد ألتقطها «المصري اليوم» سابقًا أثناء رد «صلاح» على إحدى الجماهير قبل عدة أشهر، وجود اسم مصر في تعريفه الشخصي، إذ عرف نفسه كـ«لاعب كرة قدم في ليفربول ومصر».

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ويخلو حاليًا حساب اللاعب من اسم مصر في تعريفه الشخصي، إذ يبدو أنه قام بحذفه، كما يظهر في الصورة أدناه، مكتفيًا بتعريف نفسه كـ«لاعب في ليفربول».

وكان محمد صلاح قد حل رابعًا في ترتيب جائزة «أفضل لاعب في العالم» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما ظهر عدم تصويت الاتحاد المصري بالمسابقة.