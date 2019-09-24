شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي المصري المشارك في «تصويت الأفضل» يدافع عن نفسه: «لهذا لم أُصوِت لصلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانى دانيال، الصحفى المصرى، صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز «ذا بيست»، عدم وجود موقف شخصى استدعى وضعه لـ«صلاح» أفضل لاعب في العالم.

وقال «دانيال»: «لا يوجد أي موقف شخصى ضد محمد صلاح، لقد قمت باختياره العام الماضى في المركز الأول دون أي مشكلة».

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وأضاف: «لقد كتبت في عنوان التقرير الصحفى بعد تتويج ليفربول بدورى أبطال أوروبا أن (صلاح) تميمة الحظ، وأشدت به، الأمر ليس شخصيًا كما يتصوره البعض».

وأكمل: «وجدت هذا العام أنه من الصعب تجاهل ما قدمه لاعب مثل (مانى)، لقد تقاسم مع (صلاح) صدارة هدافى الدورى الإنجليزى، بجانب تتويجه مع ليفربول بدورى الأبطال، وما رجح كفته ما حققه (مانى) مع منتخب بلاده بأمم إفريقيا».

وصرح: «صوتى لم يؤثر سلبًا على (صلاح) كما يتصور البعض، الفارق بينه وبين (كريستيانو) 10% من إجمالى التصويت الخاص باللاعبين والمدربين والجماهير والإعلاميين وليس مجرد 10 نقاط، (صلاح) لم يتواجد في تشكيل العام، وهذا ليس لى علاقة به أيضًا، اختيار تشكيل العام يكون من اختصاص جمعية اللاعبين المحترفين، وله طرق أخرى في عملية التصويت».