شكرا لقرائتكم حسام حسن يعالج أخطاء مدافعين سموحة بعد الخسارة أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يعقد حسام حسن جلسة خاصة مع الثنائى لإطلاعهم بالاخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء الأهلى خاصة وأن الفريق عانى كثيرا من حيث الناحية الدفاعية فى تلك المباراة .
ويسعى سموحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية امام المقاولون للدخول سريعا فى زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى خاصة وأن اللقاء أمام إحدى الفرق التى تنافس أيضا على نفس المركز .
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