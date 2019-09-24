شكرا لقرائتكم حسام حسن يعالج أخطاء مدافعين سموحة بعد الخسارة أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعالج حسام حسن المدير الفنى لسموحه اخطاء المدافعين الذين وقع فيها ثنائى الدفاع محمود عزت ورجب نبيل والتى كلفت الفريق الخسارة أمام الأهلى فى الأسبوع الأول للدورى قبل مواجهة المقاولون العرب فى الجولة الثانية للمسابقة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

ومن المقرر أن يعقد حسام حسن جلسة خاصة مع الثنائى لإطلاعهم بالاخطاء التى وقعوا فيها خلال لقاء الأهلى خاصة وأن الفريق عانى كثيرا من حيث الناحية الدفاعية فى تلك المباراة .

ويسعى سموحه إلى تحقيق نتيجة إيجابية امام المقاولون للدخول سريعا فى زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى خاصة وأن اللقاء أمام إحدى الفرق التى تنافس أيضا على نفس المركز .