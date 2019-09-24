شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يلتقي إنفانتينو قبل حفل جوائز "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك في ميلان الإيطالية قبل حفل توزيع جوائز "فيفا".

وقال حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على "تويتر": الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي يوم الاثنين رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل ورئيس الاتحاد السعودي الأسبق عضو لجنة كرة القدم في (الفيفا) أحمد عيد، والأمين العام إبراهيم القاسم قبل حفل توزيع جوائز "فيفا" في ميلان.