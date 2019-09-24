شكرا لقرائتكم متفوقاً على غوارديولا وبوكتينيو.. كلوب أفضل مدرب في 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نال الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المكافأة المناسبة لفوزه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وتوج يوم الاثنين بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم كلوب الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية.

وتفوق كلوب بهذا على الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي.