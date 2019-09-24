ميسي يفضل مانيه ويغيب عن ترشيحات رونالدو في جوائز الفيفا









اسماء السيد - اختار البرتغالي كريستيانو رونالدو التصويت لثلاثة لاعبين شبان في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم، فيما منحه غريمه المتوّج بالجائزة الارجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني.

وفي نتائج التصويت التي أماط فيفا اللثام عنها، منح الـ"دون" صوته للمدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت زميله الحالي في يوفنتوس الايطالي والمنتقل من أياكس امستردام، ثم الهولندي الآخر لاعب الوسط فرنكي دي يونغ المنتقل من اياكس الى برشلونة الاسباني والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جرمان.

وحصل ميسي على 46% من نقاط ترتيب قادة ومدربي المنتخبات، الصحافيين والجماهير، مقابل 38% للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الانكليزي بطل أوروبا و36% لرونالدو، وذلك بنتيجة الحفل السنوي الذي أقيم الاثنين في دار أوبرا "لا سكالا" في مدينة ميلانو الايطالية.

في المقابل، صوّت ميسي نجم برشلونة الاسباني للسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول ثم رونالدو ودي يونغ.

ورشح المحللون فان دايك، أفضل لاعب من قبل الاتحاد الاوروبي، لنيل الجائزة بعد قيادة ليفربول الى لقب دوري ابطال اوروبا والحلول ثانيا في الدوري المحلي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وبلوغ نهائي دوري الأمم الأوروبية، لكن ميسي أحرز الجائزة للمرة السادسة في مسيرته.

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وقاد ميسي (32 عاما)، حامل الكرة الذهبية خمس مرات، برشلونة الى إحراز لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، وتوج هدافا لليغا مع 36 هدفا. كما تصدر هدافي دوري أبطال أوروبا مع 12 هدفا، وبلغ نصف النهائي مع فريقه، قبل الخسارة أمام ليفربول (3-صفر ذهابا، صفر-4 إيابا). وعلى صعيد المنتخب، أقصي ميسي مع الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.

وسجل ميسي 54 هدفا في 58 مباراة الموسم الماضي مقابل 31 هدفا في 47 مباراة لرونالدو البالغ 34 عاما.

ومن جهة فان دايك، فضل المدافع الفارع الطول ميسي في المركز الاول ثم زميليه المصري محمد صلاح (حل رابعا في الترتيب مع 26%) ومانيه (خامسا مع 23%).

وفي تفاصيل التصويت، حصل ميسي على 379 نقطة من قبل مدربي المنتخبات، مقابل 289 لفان دايك و307 لرونالدو. ولدى القادة، حل ميسي ايضا في الصدارة مع 377 نقطة، مقابل 337 لفان دايك و330 لرونالدو.

لكن ممثلي وسائل الإعلام فضلوا فان دايك (462 نقطة)، ثم ميسي (364) ورونالدو (264).

وفي تصويت الجماهير المسجلة على موقع فيفا الالكتروني، حصل ميسي على 1,359728 مليون نقطة متقدما بفارق كبير عن رونالدو (962919 نقطة) وفان دايك (704235).