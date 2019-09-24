مشاركة متوقعة لبوغبا أمام أرسنال









اسماء السيد - كشف نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب خط وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيكون بتصرف المدرب النروجي أولي غونار سولسكيار قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال بعد أيام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال سولسكيار للموقع الرسمي للنادي "من المرجح أن يخوض بضع دقائق أمام روشدايل" فريق الدرجة الثالثة الذي سيواجه فريق "الشياطين الحمر" في الدور الثالث من كأس رابطة الأندية المحترفة مساء الأربعاء.

وتابع "ولكننا نعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة أرسنال".

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وتعرض بوغبا لاصابة في الكاحل في تموز/يوليو الماضي أمام ساوثمبتون في الدوري، وغاب عن صفوف يونايتد والمنتخب الفرنسي في استحقاقيه الدوليين أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وأفاد يونايتد أن مواطن بوغبا، المهاجم أنطوني مارسيال سيغيب أمام روشدايل، إضافة الى مهاجمه الآخر ماركوس راشفورد لفترة غير محددة بعدما تعرض لإصابة في المحالب الاحد أمام وست هام الذي ألحق بيونايتد هزيمته الثانية هذا الموسم في الدوري الممتاز.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الثامن في الترتيب برصيد ثماني نقاط، متأخرا بفارق 10 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تقدم أرسنال الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة بفوزه على أستون فيلا 3-2 في المرحلة السادسة.

ويستضيف يونايتد أرسنال الإثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد، في ختام مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز.