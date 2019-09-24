المحمدي يرد: هل منح صوته لصلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، ولاعب أستون فيلا الإنجليزي، إنه قام بالتصويت لصالح النجم محمد صلاح في جائزة الأفضل.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تُوجَ يوم الاثنين بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في الاستفتاء الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيما حل صلاح في المركز الرابع.

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ومن خلال المستندات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن قائد المنتخب الوطني (أحمد المحمدي) والمدير الفني (خافيير أجيري)، لم يقوما بالتصويت في هذه الجائزة فيما تم الاكتفاء بصوت ممثل الإعلام هاني دانيال.

وقال المحمدي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء: "ما يُقال عن أنني لم أصوت أمر غير صحيح، لقد منحت صوتي لمحمد صلاح ثم رونالدو ثم ساديو ماني."

وكان حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني قد استبعد المحمدي من قائمة العناصر المحترفة خارج مصر والتي تتأهب للدخول في معسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.